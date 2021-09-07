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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив», команды забросили семь шайб на двоих

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив», команды забросили семь шайб на двоих
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Сегодня, 7 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» местный «Локомотив» принимал минское «Динамо» и уступил со счётом 3:4 (0:2, 2:0, 1:2).

Эта встреча проходила в день авиакатастрофы, когда 7 сентября 2011 года самолёт с игроками и персоналом клуба разбился, отправляясь на матч с минчанами. Железнодорожники впервые сыграли в этот день после трагедии.

На 6-й минуте Тейлор Бек вывел гостей вперёд после передач Марио Кемпе и Лукаса Бенгтссона, а на 14-й минуте Илья Шинкевич увеличил преимущество гостей.

На 27-й минуте Рушан Рафиков отыграл одну шайбу «Локомотива» с передачи Рида Буше, а на 31-й Павел Красковский сравнял счёт – ему ассистировали Рафиков и Денис Алексеев.

На 43-й минуте Кирилл Воронин снова вывел минчан вперёд, отличившись после ассистов Бека и Якуба Крейчика, на 52-й Максим Шалунов снова сделал счёт равным с передачи Андре Петерссона, а на 58-й Тейлор Бек принёс минчанам победу.

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