Мёрфи сделал хет-трик Горди Хоу в матче «Торпедо» – «Сибирь»

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Торпедо» (3:0). Хоккеист победил в драке, отдал результативную передачи и забросил шайбу.
На 28-й минуте Денис Голубев в большинстве открыл счёт в матче с передачи Тревора Мёрфи, на 33-й минуте защитник подрался с форвардом хозяев Сергеем Гончаруком и по итогам драки одержал победу. А за секунду до конца матча забросил шайбу в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После трёх матчей у хоккеиста два очка – оба набраны во встрече с «Торпедо».
Ранее обе команды уже провели по два матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. «Торпедо» уступило «Витязю» (3:6) и обыграло «Ак Барс» (3:1), «Сибирь» проиграла обе встречи: «Трактору» после овертайма – 2:3 (ОТ) и московскому «Динамо» – 0:4.
- 7 сентября 2021
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