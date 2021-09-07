Мёрфи сделал хет-трик Горди Хоу в матче «Торпедо» – «Сибирь»

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Торпедо» (3:0). Хоккеист победил в драке, отдал результативную передачи и забросил шайбу.



На 28-й минуте Денис Голубев в большинстве открыл счёт в матче с передачи Тревора Мёрфи, на 33-й минуте защитник подрался с форвардом хозяев Сергеем Гончаруком и по итогам драки одержал победу. А за секунду до конца матча забросил шайбу в пустые ворота.

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После трёх матчей у хоккеиста два очка – оба набраны во встрече с «Торпедо».



Ранее обе команды уже провели по два матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. «Торпедо» уступило «Витязю» (3:6) и обыграло «Ак Барс» (3:1), «Сибирь» проиграла обе встречи: «Трактору» после овертайма – 2:3 (ОТ) и московскому «Динамо» – 0:4.