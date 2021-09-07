Воронин: ты просто выходишь на игру и стараешься не думать о годовщине авиакатастрофы

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин поделился впечатлениями от победы на «Локомотивом» и рассказал, какие эмоции испытал, играя против родной команды в десятую годовщину гибели хоккеистов ярославского клуба.



«Считаю, первый период мы начали очень активно, с прессингом, поэтому удалось забросить две шайбы. Затем во второй двадцатиминутке ослабили хватку, чем «Локомотив» и воспользовался. Они перешли в давление и тоже забросили две шайбы. В третьем периоде обе команды играли с оглядкой на свои ворота. Мы забили и получили сразу же в ответ. В конце матча удалось воспользоваться численным преимуществом, чтобы добиться нужного результата.



В первым периоде было заметно, что ярославцы катались будто в тумане. Я, наверное, тоже где-то старался первый период играть не беря ситуацию в голову. С помощью партнёров это давалось полегче. Ты просто выходишь на игру и стараешься об этом не думать. Это же всё происходило, поэтому внутри переживания и мысли оставались. Приходится с собой бороться в такие моменты.



Четыре очка из шести возможных? В первом матче полкоманды приехало из сборной, поэтому многие не успели вкатиться и притереться друг к другу. Матч с московским «Динамо» получился очень скомканным, но в Череповце мы резко сплотились. Хотим показывать тот хоккей, который был в том сезоне, ту систему, которую даёт главный тренер. Наша цель — играть в агрессивный, атакующий хоккей. Думаю, что на этом выезде мы приближаемся к той задаче, которую поставили себе в плане игры», – цитирует Воронина официальный сайт клуба.