Немировски — о 0:3 от «Сибири»: на площадке не было взаимодействия. Лавка была мёртвая

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не очень хорошая командная игра. Команды не было ни на лавке, ни на поле. В третьем периоде начали играть немного лучше, пытаться бросать по воротам, но было уже слишком поздно. Надо разбираться, что произошло в этом матче. И готовиться к игре с «Сочи».



Первые два периода? Как я уже сказал, на площадке не было взаимодействия. Лавка была мёртвая. Даже в первом матче с «Витязем» всё было совершенно по-другому. Все поддерживали друг друга. А сегодня каждый играл за себя. Будем разбираться в этом.



Конечно, соперник молодец: всё блокировал, ложился под шайбу. Однако если соперник блокировал 40 бросков, значит, мы слишком долго принимаем решения», — цитирует Немировски официальный сайт клуба.