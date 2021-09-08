Немировски — о 0:3 от «Сибири»: на площадке не было взаимодействия. Лавка была мёртвая

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не очень хорошая командная игра. Команды не было ни на лавке, ни на поле. В третьем периоде начали играть немного лучше, пытаться бросать по воротам, но было уже слишком поздно. Надо разбираться, что произошло в этом матче. И готовиться к игре с «Сочи».
Первые два периода? Как я уже сказал, на площадке не было взаимодействия. Лавка была мёртвая. Даже в первом матче с «Витязем» всё было совершенно по-другому. Все поддерживали друг друга. А сегодня каждый играл за себя. Будем разбираться в этом.
Конечно, соперник молодец: всё блокировал, ложился под шайбу. Однако если соперник блокировал 40 бросков, значит, мы слишком долго принимаем решения», — цитирует Немировски официальный сайт клуба.
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