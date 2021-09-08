Фазель: IIHF не могла не согласиться с условием НХЛ об отказе отпускать игроков на ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIFH) Рене Фазель поделился мнением о договорённости с НХЛ об участии игроков в Олимпиаде, которая пройдёт в 2022 году в Пекине.



«Было очень тяжело сделать так, чтобы они поехали в Китай, особенно при текущей ситуации с COVID-19. Это был большой вызов. Национальная хоккейная лига – это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность НХЛ отказаться ехать на Олимпиаду и согласиться с этим условием.



Если у нас есть хоть минимальный шанс для того, чтобы все сильнейшие играли на Олимпиаде, нам надо цепляться за него. Но если бы будем ждать 2026 года, то с момента Олимпиады в Сочи пройдёт уже 12 лет, а это значит, что уйдёт целое поколение игроков, так и не получив возможности выступить на Играх. Я думаю, что хоккеисты хотят играть на Олимпиаде», – цитирует Фазеля ТАСС.

Новость по теме Макдэвид: собираюсь на Олимпиаду и хочу выиграть золотую медаль