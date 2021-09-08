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Форвард «Барыса» Старченко пропустит несколько матчей из-за травмы

Форвард «Барыса» Старченко пропустит несколько матчей из-за травмы
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Нападающий «Барыса» Роман Старченко переведён в список травмированных, сообщается на официальном сайте нур-султанской команды.

Отмечается, что в ходе матча чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября форвард получил повреждение. Хоккеист пропустит ближайшие матчи команды.

Напомним, магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом» со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Встреча проходила в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Сегодня, 8 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встречается с «Амуром» на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Встреча началась в 16:30 мск.

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