«Барыс» одержал первую победу в сезоне, «Амур» проиграл в четвёртый раз подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 2-й минуте матча Кёртис Валк с передачи Никиты Михайлиса вывел казахстанскую команду вперёд. На 6-й минуте Алихан Асетов после паса Дмитрия Гуркова укрепил преимущество «Барыса». На старте второго периода Аркадий Шестаков с передачи Кирилла Савицкого забросил третью шайбу в ворота Патрика Бартошака. Это было сделано в меньшинстве. Через 17 секунд Глеб Зырянов, реализовав большинство, отыграл один гол. На последней минуте матча Владимир Галузин сократил счёт до минимума.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 сентября в Хабаровске сыграет с московским «Динамо». «Барыс» 11 сентября примет «Спартак».