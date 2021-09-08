Игрок СКА-1946 в матче МХЛ трижды за 15 секунд принял на себя мощные броски соперников

Нападающий санкт-петербургской команды СКА-1946 Андрей Проскурнин в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ с «Алмазом» получил травму. В начале второго периода при счёте 0:0 хоккеист трижды принял на себя броски соперников.

На 5-й минуте второго игрового отрезка хоккеист «Алмаза» нанёс бросок от синей линии, но Проскурнин принял его на себя. Через девять секунд уже с правого круга вбрасывания игрок череповецкой команды нанёс щелчок, однако на пути шайбы вновь встал уже прихрамывавший Проскурнин. Тем не менее атака «Алмаза» продолжилась, а нападающий СКА-1946 не покинул площадку и ещё через пять секунд принял третий бросок на себя, после чего упал. Покинуть лёд ему помогли товарищи по команде.

Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА-1946 в этом матче потерпел поражение со счётом 1:2.