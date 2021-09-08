Питерс — о матче со СКА: первые два гола «Автомобилиста» — уникальный случай

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

«Хорошо, что мы забили два быстрых гола, в этом сезоне мы впервые забили первыми. Определяющим моментом стала игра в меньшинстве в третьем периоде, мы смогли выстоять и не позволили сопернику сравнять счёт.



Первые два наши гола — уникальный случай. Бывало, что залетает один странный гол, но чтобы два! Такое нечасто увидишь. Это важные два очка для команды, победа была нам нужнее. Что касается первого гола, Макеев оказал серьёзное давление на вратаря, доиграл момент до конца. Не совсем разглядел, как он зацепил шайбу, но он сделал всё правильно

Тяжёлый старт? Победа поможет нам собраться, почувствовать уверенность. У нас сложная выездная серия с сильными соперниками, эти два очка важны для нас. Предстоит много работы, мы можем показывать хоккей ещё более высокого уровня. Постараемся поработать и выйти на новый уровень», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.