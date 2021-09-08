Хартли — о 2:5: у «Авангарда» много новичков и была странная предсезонка. Нам нужно время

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5).
«Поздравляю «Динамо» с победой, они здорово играли сегодня. Мы первый период неплохо провели, во втором соперник нас немного подловил, мы выпали из темпа игры и в третьем отрезке уже отставали на две шайбы и старались отыгрываться. Также мы дали противникам возможности выходить «два в один», они разыгрывали хорошие комбинации, и нам пришлось заплатить поражением. У «Динамо» в составе много мастеровитых игроков, один Шипачёв чего стоит. Считаю, что Вадим сегодня был лучшим игроком на льду.
У нас предсезонка выдалась достаточно странной, много новых ребят у нас, не все были в хороших кондициях. Мы ещё не вошли в свой ритм, для этого требуется время. Пока мы не совсем правильные решения иногда принимаем, но я уверен, что игра «Авангарда» будет улучшаться. Мы знали, что будет такой период, когда что-то пойдёт не так, и как раз сегодня мы видели нетипичный для «Авангарда» хоккей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 сентября 2021
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