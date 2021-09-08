Хартли — о беседе с судьями перед матчем: ощущение, что они не слышали о новом правиле КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о споре с судьями перед матчем с московским «Динамо» (2:5).



«Когда сыграет в воротах Демченко? Обсудим этот вопрос с тренером вратарей Сергеем Звягиным. Василий не так много матчей летом провёл, плюс получил травму на предсезонке. Арсений Грицюк ещё только учится играть на профессиональном уровне. Мы помогаем ему, и я думаю, что он будет прогрессировать.



Что за заминка возникла перед стартом игры? В КХЛ есть новое правило, что на стартовое вбрасывание должны выходить те, кто указан в заявке первой тройкой. И уже второй матч соперник выпускает не тех ребят, кто был в стартовом протоколе. Пришлось с судьями поговорить, такое ощущение, что они об этом не слышали», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.