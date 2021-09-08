Шикин: после победы в матче со СКА «Автомобилист» почувствовал вкус крови

Вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

«Этот матч был особенно важным для нас, потому что не получилось взять очки дома. Выходили с полной концентрацией. Рад, что наконец-то удалось почувствовать вкус победы. 100% сейчас нам будет легче. Почувствовали вкус крови. СКА пропустил курьёзные голы? У нас полная концентрация. Никакого смеха или расслаблений быть не может. Гол есть гол. Неважно, как ты забьёшь.

Травма Коваржа сделала меня первым номером? Не обращаю внимания на то, кто «первый номер», а кто — «второй». Моя задача работать и помогать команде. Этим и стараюсь заниматься. У нас каждый «первый номер» и может взять на себя роль лидера», — передаёт слова Шикина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.