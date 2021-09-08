Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал отсутствие О’Делла и травму Линдберга

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (5:2).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня очень хорошо поддерживали нас и гнали вперёд. Очень приятно было играть при такой атмосфере. По игре скажу, что мы провели хороший матч — и по самоотдаче, и по содержанию. Забили нужные голы, был ещё ряд моментов, в которых могли забивать.

О’Делл приболел. У Линдберга травма, пока не могу сказать, какой тяжести», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.