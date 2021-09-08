Брагин рассказал, за что в тренерском штабе СКА отвечает Р. Ротенберг

Главный тренер СКА Валерий Брагин после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:4) рассказал, за что в штабе отвечает Роман Ротенберг.

«За что отвечает Ротенберг? У нас общий штаб. Все функции распределены, его — общее руководство.



Первый матч хороший был, а сегодня противник сыграл по счёту в закрытый хоккей на результат. Непросто взломать было. Конечно, хотелось большего. Но хоккей и любят за его непредсказуемость. Галимов и Кетов были травмированы, сейчас они на подходе», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Билла Питерса.