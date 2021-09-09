Леонид Ткаченко: бог привёл Ваню, чтобы показать, какими должны быть люди на самом деле

Отец Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко поделился воспоминаниями об авиакатастрофе 7 сентября 2011 года с командой «Локомотив», в которой погиб его сын.

«Когда Ваня погиб, было ощущение, что стена рухнула. Мы знали, что у нас за спиной мощная стена, и, не дай бог, с нами что-то случится, он бегом прибежит и всё сделает. Саша у нас – такая же стена, я жене говорю, что мы с ней – счастливые люди. У нас дети не наркоманы, не пьяницы, не сидят на шее, мы спокойны. С возрастом нам потребуется помощь, и мы знаем, что сын будет помогать.



Первый год вообще сумасшедший был, потом постепенно боль уходит вглубь… Потерять ребёнка – это страшно. Меня спрашивают, что я чувствовал, но слов нет, чтобы описать это, это можно только пережить. Жена года два чёрная ходила, даже улыбнуться не могла.



Первое время многие писали всякие гадости, один додумался до того, что Ваня помогал больным детям, потому что так отмывал деньги. Хорошо, у нас ещё старший сын был, первый месяц его семья вообще от нас не отходила, прямо с утра приезжали к нам. А ведь есть семьи, где только один ребёнок, это вообще всё…



Когда меня хвалят, что воспитал такого сына, я отвечаю: «Бог почему-то решил нам подарить такого сына». Мы, конечно, старались его воспитать порядочным человеком, но на самом деле бог просто привёл Ваню, чтобы показать, какими люди должны быть на самом деле. Он такой был солнечный и светлый, все к нему тянулись… Его сюда прислали нам…», – сказал Ткаченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Другие материалы спецпроекта «Чемпионата» к десятилетию гибели «Локомотива»