Первый тренер Никиты Гусева: у него есть предложения из НХЛ, но он пока выбирает

Первый тренер российского форварда Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал о недавнем разговоре с подопечным.

«Думаю, он на Олимпиаду-то хочет. Но я вчера разговаривал с Гусевым, и он мне сказал, что хочет вернуться в НХЛ, подписать там контракт. И у него есть предложения. Но чего-то ждет, тренируется. Готовит себя. Как я понял, предложений несколько, и он пока выбирает. Ещё есть время.

Он нигде не задержался? Так это самое важное – выбрать вариант, когда тебя не просто берут в команду, а на определённое место, чтобы была конкретная и правильная роль. И тогда дело пойдёт. Но нужно больше доверия. Добавить игровое время в большинстве. Я всё-таки верю, что у него должно получиться», – цитирует Курдина «Матч ТВ».