Первый тренер Никиты Гусева: у него есть предложения из НХЛ, но он пока выбирает
Поделиться
Первый тренер российского форварда Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал о недавнем разговоре с подопечным.
«Думаю, он на Олимпиаду-то хочет. Но я вчера разговаривал с Гусевым, и он мне сказал, что хочет вернуться в НХЛ, подписать там контракт. И у него есть предложения. Но чего-то ждет, тренируется. Готовит себя. Как я понял, предложений несколько, и он пока выбирает. Ещё есть время.
Он нигде не задержался? Так это самое важное – выбрать вариант, когда тебя не просто берут в команду, а на определённое место, чтобы была конкретная и правильная роль. И тогда дело пойдёт. Но нужно больше доверия. Добавить игровое время в большинстве. Я всё-таки верю, что у него должно получиться», – цитирует Курдина «Матч ТВ».
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
12:45
-
12:29
-
11:46
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:53
-
09:26
-
08:44
-
08:27
-
05:28
- 8 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:25
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:11
-
22:01
-
21:55
Партнерский контент