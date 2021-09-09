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Евгений Цыбук назначен спортивным директором «Трактора»

Евгений Цыбук назначен спортивным директором «Трактора»
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«Трактор» объявил о назначении спортивным директором клуба Евгения Цыбука.

В апреле Цыбук был назначен директором скаутской службы челябинского клуба, теперь специалист возглавил спортивный отдел. С 2010-го по 2014-й год он занимал должность генерального менеджера «Трактора».

«Евгений Цыбук — опытный специалист, и у нас единое понимание принципов построения команды. Мне импонирует, что Евгений амбициозный человек и неравнодушен к хоккейному клубу «Трактор». Уверен, он принесёт много пользы на должности спортивного директора», — цитирует генерального директора клуба Ивана Савина официальный сайт «Трактора».

Напомним, что после трёх матчей челябинцы набрали пять очков из шести возможных: обыграли «Сибирь» (3:2, ОТ) и рижское «Динамо» (6:1), но уступили «Йокериту» (4:5, ОТ).

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