Гуськов: посвящаю гол ребятам из «Локомотива», никогда не забуду их наставления

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов посвятил свой дебютный гол, забитый в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ), погибшим хоккеистам «Локомотива».
«Эмоции захлёстывали, потому что сравняли счёт в матче. Забросили важную шайбу. И для меня это первый гол. Очень хотел помочь команде и так получилось, что забросил свою первую шайбу. Хочу поблагодарить своих родителей и тренерский штаб за доверие.
Была годовщина – десять лет трагедии. Хочу посвятить эту шайбу ребятам, которые ушли от нас. Мне посчастливилось их знать. Видеть их после каждой домашней игры «Локомотива» в раздевалке, жать им руки. Никогда не забуду наставления от ребят. Мне тогда было десять лет.
Когда папа играл, я знал очень многих ребят. К сожалению, они ушли так рано, поэтому я посвящаю гол их памяти.
Хорошо сыграли на контратаке три в два. Лукас Валльмарк с Антоном Слепышевым отлично отыграли. Я просто побежал на дальнюю штангу, как и надо было. Антон сделал шикарную передачу, и мне оставалось только её замкнуть. На высоком уровне взаимодействовали всем звеном», – цитирует Гуськова официальный сайт ЦСКА.
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