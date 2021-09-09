«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Спартак»

Сегодня, 9 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
Счёт в матче на 11-й минуте открыл нападающий «Спартака» Сергей Широков, воспользовавшись провалом обороны «Салавата» и замкнув атаку. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.
Ответную шайбу на 27-й минуте забил защитник хозяев Андрей Зубарев, прострелив от левого борта на дальнюю штангу, откуда шайба залетела в ворота после рикошета от клюшки защитника «Спартака» Тихонова. Авторы голевой передачи — Евгений Бирюков и Джефф Плэтт.
На 40-й минуте вперёд уфимцев вывел форвард Сергей Шмелёв после передач от Александра Кадейкина и Павла Коледова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
«Салават Юлаев» одержал четвёртую подряд победу в нынешнем сезоне КХЛ, для «Спартака» это поражение стало первым в регулярном чемпионате-2021/2022.
В следующем матче уфимцы в субботу, 11 сентября, сыграют дома с «Нефтехимиком». Начало — в 14:30 мск. «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Барысом». Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.
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