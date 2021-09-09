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Форвард минского «Динамо» Мосалёв пополнил список травмированных игроков

Форвард минского «Динамо» Мосалёв пополнил список травмированных игроков
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Минское «Динамо» сообщило, что нападающий клуба Денис Мосалёв пополнил список травмированных игроков.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, также помочь клубу на данный момент из-за повреждений не могут Игорь Мартынов и Сергей Кузнецов. Напомним, Мосалёв получил травму во время игры в Череповце с «Северсталью» (4:1).

Отметим, что 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром клуба на предсезонных матчах. В нынешнем сезоне КХЛ он провёл 2 матча, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «+3».

Мосалёв в мае подписал новое однолетнее соглашение с «Динамо». За команду он выступает с декабря 2020 года.

Следующую встречу «Динамо» проведёт завтра, 10 сентября, дома с «Автомобилистом». Начало — в 19:10 мск.

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