Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех четырёх матчах «Салавата» в сезоне

Сегодня, 9 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским «Спартаком» (2:1).



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитник Андрей Зубарев (авторы голевой передачи — Евгений Бирюков и Джефф Плэтт), а также форвард Сергей Шмелёв после передач от Александра Кадейкина и Павла Коледова.



Отметим, что Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех четырёх матчах сезона. Также «Салават Юлаев» одержал четвёртую подряд победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.



На счету Кадейкина 6 (2+4) результативных баллов, Шмелёв набрал 4 (2+2) очка.



В следующем матче уфимцы в субботу, 11 сентября, сыграют дома с «Нефтехимиком». Начало — в 14:30 мск.