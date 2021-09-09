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Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех четырёх матчах «Салавата» в сезоне

Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех четырёх матчах «Салавата» в сезоне
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Сегодня, 9 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским «Спартаком» (2:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитник Андрей Зубарев (авторы голевой передачи — Евгений Бирюков и Джефф Плэтт), а также форвард Сергей Шмелёв после передач от Александра Кадейкина и Павла Коледова.

Отметим, что Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех четырёх матчах сезона. Также «Салават Юлаев» одержал четвёртую подряд победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

На счету Кадейкина 6 (2+4) результативных баллов, Шмелёв набрал 4 (2+2) очка.

В следующем матче уфимцы в субботу, 11 сентября, сыграют дома с «Нефтехимиком». Начало — в 14:30 мск.

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