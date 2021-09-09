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Нападающий «Салавата Юлаева» Санников выбыл на две-три недели из-за травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Санников выбыл на две-три недели из-за травмы
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (2:1) сообщил о степени повреждения форварда клуба Степана Санникова, а также о состоянии здоровья других игроков.

«Травма Санникова, полученная им в прошлом матче? Думаю, он выбыл на две-три недели. Возможно, у Коледова повреждение, Пименов сегодня последние 10 минут не играл, но у нас есть кому их заменить. С Гришей Паниным после попадания шайбы в колено всё хорошо, он – воин.

У Хохрякова летом была операция, он долго восстанавливался, не был с командой. Пётр — опытный игрок, который сегодня помог нам. Тихонов провёл первый матч в новой команде, он очень умный и опытный игрок», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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