Нападающий «Салавата Юлаева» Санников выбыл на две-три недели из-за травмы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (2:1) сообщил о степени повреждения форварда клуба Степана Санникова, а также о состоянии здоровья других игроков.



«Травма Санникова, полученная им в прошлом матче? Думаю, он выбыл на две-три недели. Возможно, у Коледова повреждение, Пименов сегодня последние 10 минут не играл, но у нас есть кому их заменить. С Гришей Паниным после попадания шайбы в колено всё хорошо, он – воин.



У Хохрякова летом была операция, он долго восстанавливался, не был с командой. Пётр — опытный игрок, который сегодня помог нам. Тихонов провёл первый матч в новой команде, он очень умный и опытный игрок», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.