Нападающий «Салавата Юлаева» Санников выбыл на две-три недели из-за травмы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (2:1) сообщил о степени повреждения форварда клуба Степана Санникова, а также о состоянии здоровья других игроков.
«Травма Санникова, полученная им в прошлом матче? Думаю, он выбыл на две-три недели. Возможно, у Коледова повреждение, Пименов сегодня последние 10 минут не играл, но у нас есть кому их заменить. С Гришей Паниным после попадания шайбы в колено всё хорошо, он – воин.
У Хохрякова летом была операция, он долго восстанавливался, не был с командой. Пётр — опытный игрок, который сегодня помог нам. Тихонов провёл первый матч в новой команде, он очень умный и опытный игрок», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 сентября 2021
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:28
-
17:58
-
17:34
-
16:58
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:05
-
14:44
-
13:49
-
13:23
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
11:46
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:53
-
09:26
-
08:44
-
08:27
-
05:28
- 8 сентября 2021
-
23:58
-
23:54