Р. Ротенберг: сделаем всё, чтобы выиграть рекордное 10-е олимпийское золото

Глава штаба сборной России и вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих в феврале 2022 года Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Олимпиада – главное событие сезона, к ней идёт серьёзная подготовка. Причём началась она не сегодня и не вчера – о новых Играх мы начали думать почти сразу же после победы в предыдущих. Сделаем всё, чтобы подтвердить звание олимпийских чемпионов, выиграть рекордное 10-е золото. Готовимся ко всем вариантам развития событий.



Если говорить о СКА, то мы сделаем всё возможное, чтобы наши хоккеисты были максимально готовы к Играм, чтобы у штаба сборной был широкий выбор. У нас в команде достаточно претендентов на поездку в Пекин, и наша задача – сделать так, чтобы они в феврале были в идеальной форме.



Не станет ли проблемой такое количество игроков сборной в составе СКА? Нет. Вся наша работа последние четыре года была направлена на подготовку к Олимпиаде в Пекине. Это наш приоритет. К тому же у нас есть опыт Олимпиады в Пхёнчхане, где из СКА играли 15 человек. Это рекорд мира. В СКА сейчас достаточно специалистов, в том числе по физической подготовке.



Нам хватит времени, чтобы восстановить игроков к плей-офф. У нас индивидуальный подход к каждому. Если хоккеист не готов – его не допускают до матча. Поэтому часто бывает так, что кого-то нет в составе не из-за того, что кто-то плохо играет, а потому что человек не соответствует требованиям нашего тренерского штаба по ОФП», – цитирует Ротенберга «Фонтанка».