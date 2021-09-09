Леонтьев — о победе над «Сибирью»: парни — молодцы! Проявили стойкость и характер

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).
«Парни — молодцы! Проявили стойкость и характер! Волевая победа. Здорово сыграли в меньшинстве, здорово в конце подтащил Туохимаа. За счёт самоотверженной игры, ловя шайбу на себя, к нам пришёл результат. Готовимся к следующей игре. У нас будет очень сложный соперник — «Салават Юлаев».
С чем связываю большое количество удалений в матче? Наверное, от переизбытка эмоций. Сам помню себя игроком. Бывали такие моменты, когда стараешься выиграть, отобрать шайбу у соперника, а получаешь удаление. Это не из-за того, что техники или мастерства не хватает. На собраниях мы постоянно говорим, что удаления чреваты. В КХЛ каждое удаление — это голевые моменты. Сегодня был такой серьёзный соперник, как «Сибирь». Они очень неплохо умеют реализовывать большинство. Это показали ещё на турнире в Магнитогорске. Так что мы все осознаём ответственность за эти удаления», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.
- 9 сентября 2021
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