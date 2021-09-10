Омск может отобрать у Новосибирска один полуфинал МЧМ по хоккею 2023 года

Губернатор Александр Бурков ведёт переговоры с Федерацией хоккея России на предмет проведения в Омске одного из полуфиналов молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023. Сегодня он встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым.

«В ходе обсуждения были затронуты многие важные темы, одна из которых — возможность проведения в Омске полуфинального матча первенства мира. Было отмечено, что это станет дополнительным благоприятным фактором для популяризации хоккея в регионе, для мотивации бизнес-структур, а также положительно повлияет на имидж города», — цитирует правительство Омской области «Омскинформ».

Напомним, мировое первенство принимают Новосибирск и Омск. Согласно ранее достигнутым договорённостям, в обоих городах пройдут матчи группового турнира, однако практически весь плей-офф достался Новосибирску — Омску доверили лишь один четвертьфинальный матч. Сегодня ситуация резко изменилась: если новую «Арену-Омск» строят чётко по графику, то возведение нового ледового дворца в Новосибирске застопорилось. В связи с этим омский губернатор лоббирует проведение одного из полуфиналов МЧМ-2023 в Омске.