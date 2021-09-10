Экс-форвард «Миннесоты» Зак Паризе подписал контракт с «Айлендерс»

Нападающий Зак Паризе подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Детали сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что генеральному менеджеру Лу Ламорелло потребуется время, чтобы зарегистрировать соглашение в НХЛ.
Напомним, 13 июля «Уайлд» сообщили о выкупе контракта Паризе. Он стал игроком «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом контракт на 13 лет и $ 98 млн.
Паризе сыграл в 45 матчах регулярки, набрав в них 18 (7+11) очков при полезности «+7». В плей-офф 36-летний форвард принял участие в четырёх играх и набрал 3 (2+1) балла при общей полезности «-3».
По итогам прошлого сезона «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в полуфинале уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах.
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