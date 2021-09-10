Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андриевский: «Адмирал» нагрузок на предсезонке недополучил. Звучит как отмазка, но факт

Андриевский: «Адмирал» нагрузок на предсезонке недополучил. Звучит как отмазка, но факт
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ).

«Обидно проигрывать в таких матчах. Не умаляю достоинство «Магнитки», но до второй пропущенной шайбы мы играли хорошо и заслуживали победу. Рано поверили, что она близка, и это сыграло с нами злую шутку. У нас был долгий выезд, возвращаемся во Владивосток. Если будем играть так, как до второго гола, всё будет хорошо. Есть ошибки, не хватает времени убирать их сразу. С каждой встречей всё лучше, но до совершенства не довели.

Нагрузок на предсезонке, конечно, недополучили, не хватало игрового ритма. Это пройденный этап, а то звучит как отмазки какие-то. Но это факт. Основным составом вообще не играли, легионеры только приехали после 22-го числа. Взаимопонимания и «химии» в пятёрках ещё нет, это видно», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме
«Металлург» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Адмиралу» пятое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021