Андриевский: «Адмирал» нагрузок на предсезонке недополучил. Звучит как отмазка, но факт

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ).

«Обидно проигрывать в таких матчах. Не умаляю достоинство «Магнитки», но до второй пропущенной шайбы мы играли хорошо и заслуживали победу. Рано поверили, что она близка, и это сыграло с нами злую шутку. У нас был долгий выезд, возвращаемся во Владивосток. Если будем играть так, как до второго гола, всё будет хорошо. Есть ошибки, не хватает времени убирать их сразу. С каждой встречей всё лучше, но до совершенства не довели.



Нагрузок на предсезонке, конечно, недополучили, не хватало игрового ритма. Это пройденный этап, а то звучит как отмазки какие-то. Но это факт. Основным составом вообще не играли, легионеры только приехали после 22-го числа. Взаимопонимания и «химии» в пятёрках ещё нет, это видно», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.