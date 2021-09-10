ЦСКА дважды за 28 секунд реализовал малый штраф «Локомотива»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
На 13-й минуте Павел Кудрявцев получил штраф «2+2» за то, что ударил Никиту Нестерова клюшкой по лицу. У защитника ЦСКА была кровь.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 15-й минуте ЦСКА использовал первый малый штраф. Данил Юртайкин выдержал паузу, дождался подключения Виктора Сведберга и выполнил от правого борта пас на дальний пятак, откуда уже защитник направил шайбу в ворота!
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Спустя 28 секунд Лукас Валльмарк воспользовался роскошной поперечной передачей от Антона Слепышева, бросив с ходу точно в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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