«Все от этого кайфанули». Сергачёв — о Кубке Стэнли в Уфе

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от визита в Уфу вместе с Андреем Василевским.

«Мы прилетели вчера в 8 утра в Нижнекамск. Я весь день по Нижнекамску ездил. Потом было вечером в парке фотографирование 3,5 часа, со всеми успел сфотографироваться. Получилось так: приехал в ресторан к семье уже уставший. Там ещё гуляли, фотографировались. И в Уфу выехали в 12 часов ночи, приехали сюда в 7 утра, и у меня не сработал будильник. Я хотел встать, но по каким-то причинам будильник не сработал. Я очень хотел посетить мероприятия. Мне кажется, Андрея было более чем достаточно.



Если суммировать все впечатления от Нижнекамска и Уфы, то что запомнилось? Это первый раз, когда мы привозим Кубок. Впечатления просто самые положительные — всё было на высшем уровне и в Уфе, и в Нижнекамске. Вчера меня захлестнули эмоции, было очень круто. Спасибо большое «Нефтехимику», «Салавату Юлаеву», что нашли время организовать такие мероприятия, чтобы болельщики и мы разделили это счастье от Кубка.



Сегодня исполнили мечту многих людей, привезя Кубок? Это ощущается. Люди подходят со слезами на глазах, фотографируются, задают вопросы. Все на эмоциях, все рады. Это самое главное. Важно, чтобы это оставило яркий отпечаток в жизни и детей, и взрослых. Все от этого кайфанули, шикарные эмоции», — цитирует Сергачёва официальный сайт уфимцев.