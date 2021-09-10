Сын Алексея Кудашова сделал голевую передачу в дебютном матче за МХК «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги МХК «Динамо» (Москва) в Красногорске принимает МХК «Алмаз». После второго периода гости впереди — 4:2.
Вторую шайбу хозяев забросил Матвей Надворный, одним из ассистентов которого стал защитник Артём Кудашов. 16-летний Кудашов сумел отметиться результативным действием в своём дебютном матче в МХЛ. Артём является сыном главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.
Напомним, 8 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
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