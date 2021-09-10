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Калетник — о 3:4 в овертайме: «Адмирал» знал, как действовать с «Магниткой»

Калетник — о 3:4 в овертайме: «Адмирал» знал, как действовать с «Магниткой»
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Нападающий «Адмирала» Владислав Калетник подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ).

«Хорошая игра и соперник. Знали, как с ним действовать, много просматривали. «Металлург» много лез на пятак и забил оттуда голы. Мы чуть-чуть не дотерпели, будем работать, пока не удаётся добиться первой победы в сезоне. Скорее всего, оставили её для своих болельщиков.

Я бы сказал, что у нас была полноценная предсезонка, мы хорошо готовились. Где-то пока не хватает, потому что многие ребята играли прошлый сезон в разных командах, где-то нет сыгранности, будем над этим работать. Часовые пояса? Мы все профессионалы, с детства занимаемся этим видом спорта. Все к этому привыкли, все относятся с пониманием, у нас очень дружный коллектив.

Конечно, смешанные чувства сегодня присутствовали. Много времени провёл в «Металлурге», хотелось победить сегодня», — передаёт слова Калетника корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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