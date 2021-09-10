Коростелёв: ребята показали характер, не расклеились, за третий период снимаю шляпу

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (4:3 ОТ).



«Ребята показали характер, не расклеились после третьей шайбы, продолжили играть в систему, работать. В конце нас ждало вознаграждение. Предсезонка была достаточно хорошей. Может, где-то сегодня были нервы, они нас хорошо разобрали. Продолжаем работать, строить «химию».



Ждал своего шанса, знал, что он будет. Мне давали выходить на лёд, я старался работать, судьба в итоге вознаградила. Нам сегодня самих себя надо было обыграть, за третий период снимаю шляпу перед ребятами, победили на характере. То, что я вышел 13-м нападающим, — решение тренера, это к тренерскому штабу вопросы. Всё, что ни делается, — всё к лучшему», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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