Рид Буше забросил первую шайбу за «Локомотив», пробив вратаря ЦСКА Ивана Федотова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. К концу второго периода счёт 3:1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На последних секундах второго игрового отрезка ярославцы проникли в зону армейцев. Андре Петтерссон нашёл у ворот Рида Буше, броску которого москвичи не смогли помешать. Шайба залетела под дальнюю штангу ворот Ивана Федотова.

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Ранее в середине первого периода Павел Кудрявцев получил штраф «2+2» за то, что ударил Никиту Нестерова клюшкой по лицу. У защитника ЦСКА была кровь. Армейцы дважды реализовали это удаление.