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Рид Буше забросил первую шайбу за «Локомотив», пробив вратаря ЦСКА Ивана Федотова

Рид Буше забросил первую шайбу за «Локомотив», пробив вратаря ЦСКА Ивана Федотова
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. К концу второго периода счёт 3:1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На последних секундах второго игрового отрезка ярославцы проникли в зону армейцев. Андре Петтерссон нашёл у ворот Рида Буше, броску которого москвичи не смогли помешать. Шайба залетела под дальнюю штангу ворот Ивана Федотова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее в середине первого периода Павел Кудрявцев получил штраф «2+2» за то, что ударил Никиту Нестерова клюшкой по лицу. У защитника ЦСКА была кровь. Армейцы дважды реализовали это удаление.

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