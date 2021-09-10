Андрей Скабелка рассказал о причинах третьего подряд поражения «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:3).



«Плохое начало: получили шесть минут удалений и как-то очень робко сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. К концу второго периода начали приходить в себя, но вот этот третий гол ЦСКА в большинстве в начале третьего отрезка… Из позитивного отмечу, что ребята до конца сражались, были шансы и возможности. Но слишком уж большой был гандикап.



Второй период полностью был под нашим контролем. Но, когда ты столько времени владеешь шайбой в зоне атаки, это должно переходить в голы. Много сил потратили на то, чтобы создавать эти моменты — 22 раза в створ ворот бросили, но ничего из этого не выжали, только в конце отрезка забили один гол.



Доволен ли я Полуниным и Елесиным? Наверное, после такого матча нельзя быть никем до конца довольным. Но ребята старались, у них не получилось. Три подряд поражения? Ну они разные были. С тем же СКА хороший матч был, солидный, серьёзный. С Минском не всё у нас получилось, возможно, наложила отпечаток дата 7 сентября, мероприятия в Ярославле. Ну а сегодня нас дисциплина подвела. Сегодня команда проделала хорошую работу. По игре «пять на пять» неплохо сыграли, не получилась игра в неравных составах», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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