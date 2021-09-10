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С. Фёдоров — о грубой ошибке Сергеева: может, мысли убежали вперёд, а тело не среагировало

С. Фёдоров — о грубой ошибке Сергеева: может, мысли убежали вперёд, а тело не среагировало
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал игру нападающего Матвея Гуськова и ошибку защитника Артёма Сергеева.

«Матвей Гуськов? Ещё не думал, закрепится ли он в составе после возвращения Григоренко. Думаю, мы будем исходить из реальной ситуации, работать по факту. В данный момент Матвей показывает достаточно зрелый хоккей, и я желаю ему прогрессировать и получать бесценный опыт. Грубая ошибка Сергеева при голе Буше? Думаю, это можно отнести к несчастному случаю. Возможно, мысли убежали вперёд, а тело не среагировало. Это эмоции и напряжение матча, такое бывает.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У нас есть определённое понимание графика выхода вратарей, но мы всегда смотрим их текущее физическое состояние. Пока сложно сказать, кто выйдет на следующий матч, этот вопрос будет актуален через день-два», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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