Квартальнов — о трёх поражениях подряд: «Ак Барс» играет хорошо. Сами наделали глупостей

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с «Витязем» (2:1 ОТ).



«В прошлом матче уступили в овертайме, сегодня — выиграли. Тяжёлая игра, со скрипом нам далась. Хорошо, что забили в первом периоде. К сожалению, не дотерпели, получили ненужное удаление, пропустили. В овертайме реабилитировались, Димка Кагарлицкий здорово разобрался. Нам нужна была такая победа. Идём дальше.



Три поражения подряд для «Ак Барса» — это нетипично? Согласен. Но дальше будем смотреть. Хотелось бы, чтобы шло. Команда играет хорошо. Сами наделали глупостей. Надеюсь, пойдём дальше. Почему Джордан Уил пропустил матч? Он приболел. Сейчас проверим его, но, думаю, никаких проблем. У нас в этом плане строго. У него сейчас небольшая температура.



Команда вновь заработала удаление за нарушение численного состава? Мы все ответственные. Третий защитник вышел на лёд. Причём два уже были в это время на площадке. Немного не разобрались. Думаю, такого больше не будет. Это такая необычная вещь: два защитника играют — выходит третий. Должна быть концентрация. Постараемся, чтобы такого больше не было.



У команды всего одна шайба в большинстве, а реализация на уровне 7,7%? Согласен. Взять прошедший матч — Дмитрий Воронков должен был реализовывать шанс. Момент ушёл, новый нужно заработать. Надо захотеть, очень-очень захотеть. Но, надеюсь, прорвёт», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанцев.