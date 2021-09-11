«Аризона» может обменять 33-летнего Фила Кессела. У него остался год контракта на $ 8 млн

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене форварда «Аризоны Койотс» Фила Кессела.
«После обмена Дворака в «Монреаль» поползли слухи и о Чикране. Я в них не верю, но думаю, что после старта сезона будет пристальное внимание к Филу Кесселу. О нём были какие-то разговоры ещё во время драфта (при участии «Сан-Хосе», но из этого ничего не выйдет). Если он ударно начнёт сезон, то интерес к нему быстро усилится», — цитирует Фридмана Sportsnet.
Ранее сообщалось, что сам Кессел изъявил желание покинуть клуб. При этом инсайдер Крэйг Морган утверждал, что на данный момент к нему нет интереса в лиге.
В минувшем сезоне Кессел набрал 43 (20+23) очка в 56 матчах регулярного чемпионата за «Койотс». У 33-летнего американца остался один год по контракту с кэпхитом $ 8 млн. При этом $ 1,2 млн его зарплаты удерживает «Торонто».
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