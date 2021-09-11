Кагарлицкий — о 250-м ассисте в КХЛ: уже пять матчей ждал этого момента. Шайбу сохранил

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился эмоциями от 250-й результативной передачи в КХЛ, которую отдал в матче с «Витязем» (2:1 ОТ).



«Получилась интересная игра. Чуть-чуть не дотерпели. Плюс в очередной раз не реализовали большинство. Хотелось бы победить в основное время, но довели до такой нервотрёпки.



Сегодняшняя голевая передача стала для меня 250-й в чемпионатах КХЛ? Я уже пять матчей ждал этого момента (улыбается). Бывают такие рубежи, которые я считаю очень важными. Очень хотелось его преодолеть, но никак не получалось. Сегодня вот получилось, даже шайбу сохранил.



Часто ли на тренировках отрабатываю приёмы, подобные тому, что были перед голом? Нет, как-то само собой получилось, по игре. Не планировал так делать, играл по моменту», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт казанцев.

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