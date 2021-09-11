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Б. Михайлов: Матвей Гуськов хорошо вписался в ЦСКА благодаря доверию Фёдорова молодым

Б. Михайлов: Матвей Гуськов хорошо вписался в ЦСКА благодаря доверию Фёдорова молодым
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Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов после матча с «Локомотивом» (3:1) поделился мнением об игре форварда команды Матвея Гуськова.

«Сейчас он хорошо вписался в команду — благодаря тому, что Сергей Викторович доверяет молодым. До этого сезона у нас такого не было. Дай бог, чтобы у Фёдорова хватило терпения и он продолжал делать это на протяжении всего сезона. Матвею дали шанс, он парень молодой, интересный. Если спросите моё мнение — мне он нравится, желаю, чтобы у него дальше так и шло.

Команда меняется, но нельзя изменить всё за такое короткое время, что Фёдоров работает с командой. Видно, что тренер работает над игрой в неравных составах. Даже в матче с такой отличной командой, как «Локомотив», который умеет обороняться, ЦСКА показал хорошую игру в атаке», — цитирует Михайлова «ТАСС».

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