Б. Михайлов: Матвей Гуськов хорошо вписался в ЦСКА благодаря доверию Фёдорова молодым

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов после матча с «Локомотивом» (3:1) поделился мнением об игре форварда команды Матвея Гуськова.



«Сейчас он хорошо вписался в команду — благодаря тому, что Сергей Викторович доверяет молодым. До этого сезона у нас такого не было. Дай бог, чтобы у Фёдорова хватило терпения и он продолжал делать это на протяжении всего сезона. Матвею дали шанс, он парень молодой, интересный. Если спросите моё мнение — мне он нравится, желаю, чтобы у него дальше так и шло.

Команда меняется, но нельзя изменить всё за такое короткое время, что Фёдоров работает с командой. Видно, что тренер работает над игрой в неравных составах. Даже в матче с такой отличной командой, как «Локомотив», который умеет обороняться, ЦСКА показал хорошую игру в атаке», — цитирует Михайлова «ТАСС».