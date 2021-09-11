Форвард «Салавата» Пименов получил травму. Он выбыл на срок не менее 2-3 недель
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов получил травму, сообщается на официальной странице уфимского клуба в «Твиттере».
«В матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» наш центрфорвард Артём Пименов получил травму верхней части тела. 14 сентября нападающему предстоит операция. По сообщениям представителей медицинского штаба команды, восстановление займёт не менее 2-3 недель», — говорится в сообщении.
Напомним, 9 сентября «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». В составе «Салавата» шайбы забросили Андрей Зубарев и Сергей Шмелёв.
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