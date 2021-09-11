Борис Миронов подвёл итоги победного матча с «Барысом»
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).
«Хорошая игра все 60 минут. Начали неплохо, выполняли установку, во втором периоде противнику где-то удалось перехватить инициативу, а затем мы снова взяли себя в руки и довели дело до победы», – цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.
Напомним, после пяти матчей красно-белые одержали четыре победы. Помимо «Барыса» подопечные Миронова обыграли «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:1) и «Витязь» (3:2, ОТ), но уступили «Салавату Юлаеву» (1:2).
Следующим матчем красно-белые начнут домашнюю серию, по ходу которой сыграют со СКА, ЦСКА, рижским «Динамо» и «Авангардом». Первая встреча состоится 14 сентября.
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