Ю. Михайлис: надеюсь, на выезде «Барыс» сыграет лучше
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Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:4).
«Сегодня многое не получилось. Очень много потерь в средней зоне, не смогли зацепиться в зоне соперника. Не смогли найти ключ к обороне соперника, хотя моменты и предпосылки были. Надеюсь, что на выезде сыграем лучше», – цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.
Напомним, что после четырёх матчей казахстанский клуб одержали только одну победу – над «Амуром» (3:2). Помимо «Спартака» «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» (1:5) и магнитогорскому «Металлургу» (1:2).
Следующим матчем нур-султанцы начнут гостевую серию, по ходу которой сыграют с ЦСКА, рижским «Динамо» и «Йокеритом».
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