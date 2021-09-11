Леонтьев: к вратарю претензий нет. Мы голкиперов не критикуем, а разбираем игру

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

«Мы готовились, разбирали команду соперника. Они сейчас на ходу и мы знали, что просто не будет. Начало нас обескуражило. Во второй смене сами себе привезли гол. По игре нельзя сказать, что где-то уступали, но счёт на табло. Молодцы, что сражались до конца, забили в большинстве. Сейчас мы разберём и проанализируем этот матч.



К вратарю претензий нет. Мы вратарей не критикуем, а разбираем игру. Вратари – это особая каста людей. Мы их не трогаем, даже если они ошибаются. По сегодняшним шайбам я бы не сказал, что там были его голы. Там ошибались другие.



Что сегодня не получилось? Неуверенно начали. Не реализовали свои моменты. Плюс первое большинство мы получили только при 0:5. Соперник к тому времени уже реализовал несколько попыток численного большинства», – цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.