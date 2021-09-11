Лямся: честно, не ждали, что у нас будет лучший старт в истории КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:1).



«Сегодня хорошо начали первый период. Было видно, что заряжены на игру. Мне понравилось, как мы провели стартовый отрезок и как действовали на протяжении всего матча. Во втором периоде продолжали создавать моменты. Считаю, что все четыре звена сегодня проделали хорошую работу, и за счёт этого мы одержали такую убедительную победу, забили пять шайб. Метсола снова продемонстрировал свои лучшие качества, провёл хороший матч. Самое важное, что у нас забивает не только первое звено. Сегодня хорошо работало сочетание Кадейкина, плюс в третьем звене забил Панин, это очень важный момент. Мне понравилось, как мы держали дисциплину, как дорожили шайбой.

Лучший старт в истории КХЛ? Честно, такого не ждали. Ключевое наше задание было: построить команду, которая способна побеждать. Сейчас надо продолжать в том же духе, так же усердно тренироваться, потому что прошло лишь пять игр.



По поводу состояния Пименова сейчас сложно сказать, на следующей неделе станет понятнее, сколько он пропустит, две или три недели. Считаю, что сегодня звено с Алалыкиным справилось. Ключевое: нам удалось добиться того, что все четыре звена могут показывать такой хоккей, который приносит нам победы.

Амиров в течение двух следующих недель сможет повести свою первую игру, а Картаев выйдет уже на следующей неделе.

Удаление Хохрякова? Думаю, что в этом моменте был запоздалый силовой приём, поэтому Пётр Хохряков как опытный игрок решил донести это до соперника. Если смотреть эпизод полностью, то чуть раньше всё началось. Это был совершенно неоправданный силовой приём. Думаю, что Пётр поступил правильно, потому что при таком счёте сопернику не требовалось играть в грубый хоккей.

Не было ли желания провести эксперимент? Хоккей – это всё-таки командная игра, поэтому не так просто сократить игровое время двух первых звеньев. Здесь необходимо проводить правильную ротацию на льду, в этом и заключается работа, чтобы все поиграли», – цитирует Лямся официальный сайт клуба.