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«Йокерит» нанёс «Авангарду» второе подряд поражение

«Йокерит» нанёс «Авангарду» второе подряд поражение
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Сегодня, 11 сентября, на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал финский «Йокерит» и уступил со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2).

Хозяева открыли счёт в большинстве на пятой минуте благодаря голу Петера Цегларика, которому ассистировал Сергей Толчинский. На 7-й минуте Ииро Пакаринен сравнял счёт после передач Вели-Матти Савинайнена и Пяттери Линдбома.

На 25-й минуте Вилле Покка снова вывел вперёд «Авангард», а на 42-й Маркус Хянникяйнен вновь сделал счёт равным после передач Теэму Турунена и Давида Скленички. На 50-й минуте Савинайнен впервые в матче вывел вперёд финский клуб. Его ассистенты – Филип Хольм и Йон Норман.

Таким образом, «Авангард» потерпел второе поражение подряд, «Йокерит» выиграл третий матч кряду.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
1:0 Цегларик (Толчинский) – 04:06' (5x4)   1:1 Пакаринен (Савинайнен, Линдбом) – 06:01' (5x5)   2:1 Покка – 24:51' (5x5)   2:2 Хянникяйнен (Турунен, Скленичка) – 41:56' (5x5)   2:3 Савинайнен (Хольм, Норман) – 49:58' (5x5)
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