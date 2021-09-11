«Йокерит» нанёс «Авангарду» второе подряд поражение

Сегодня, 11 сентября, на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал финский «Йокерит» и уступил со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2).



Хозяева открыли счёт в большинстве на пятой минуте благодаря голу Петера Цегларика, которому ассистировал Сергей Толчинский. На 7-й минуте Ииро Пакаринен сравнял счёт после передач Вели-Матти Савинайнена и Пяттери Линдбома.



На 25-й минуте Вилле Покка снова вывел вперёд «Авангард», а на 42-й Маркус Хянникяйнен вновь сделал счёт равным после передач Теэму Турунена и Давида Скленички. На 50-й минуте Савинайнен впервые в матче вывел вперёд финский клуб. Его ассистенты – Филип Хольм и Йон Норман.



Таким образом, «Авангард» потерпел второе поражение подряд, «Йокерит» выиграл третий матч кряду.