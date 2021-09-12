Московское «Динамо» не проигрывает в Хабаровске уже 11 лет. На его счету 12 побед подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Героями матча стали нападающий Николай Чебыкин, оформивший хет-трик, и защитник Вячеслав Войнов, на счету которого три результативные передачи.

Победная серия московского «Динамо» в гостевых встречах с «Амуром» достигла 12 матчей. В последний раз бело-голубые терпели поражение в Хабаровске 3 января 2010 года. Тогда «Динамо» отыгралось с 0:3, но всё равно уступило в основное время. На дубль Константина Панова и гол Антона Крысанова хабаровчане ответили шайбами Алексея Копейкина, Александра Аксёненко, Сергея Арекаева и Дэвида Линга.