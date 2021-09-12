Вайсфельд: не сомневался, что Капризов и «Миннесота» договорятся, они нашли компромисс

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал контрактные переговоры между «Миннесотой» и Кириллом Капризовым.



«Зарабатывать девять миллионов в год — это, разумеется, неплохо. Такой итог переговоров вполне логичен, стороны, как и ожидалось, пошли друг другу навстречу и сошлись где-то посередине. Если эти цифры официально подтвердятся, то это будет как раз тот контракт, который, видимо, удовлетворит и клуб, и игрока.



Насколько я понимаю, разногласий по сумме там вообще изначально не было. Просто «Миннесота» стремилась подписать сразу длительный договор на восемь лет, а Кирилл хотел более короткий, на три года, чтобы раньше выйти на рынок свободных агентов. В итоге они нашли компромисс.



Лично я и не сомневался, что Капризов и «Миннесота» в конце концов договорятся. Хотя в жизни порой и случаются форс-мажоры, которые удивляют. Бывает, что игрок, невзирая на вроде бы хорошие условия, заявляет: «Я не хочу играть в этой команде!» Тогда приходится искать обмен. Но мы ни разу не слышали заявлений от Кирилла, что ему что-то не нравится в «Миннесоте». Разговор изначально шёл только об условиях контракта. При этом обе стороны не скрывали, что заинтересованы в подписании соглашения», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

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