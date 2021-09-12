Вайсфельд: не сомневался, что Капризов и «Миннесота» договорятся, они нашли компромисс

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал контрактные переговоры между «Миннесотой» и Кириллом Капризовым.
«Зарабатывать девять миллионов в год — это, разумеется, неплохо. Такой итог переговоров вполне логичен, стороны, как и ожидалось, пошли друг другу навстречу и сошлись где-то посередине. Если эти цифры официально подтвердятся, то это будет как раз тот контракт, который, видимо, удовлетворит и клуб, и игрока.
Насколько я понимаю, разногласий по сумме там вообще изначально не было. Просто «Миннесота» стремилась подписать сразу длительный договор на восемь лет, а Кирилл хотел более короткий, на три года, чтобы раньше выйти на рынок свободных агентов. В итоге они нашли компромисс.
Лично я и не сомневался, что Капризов и «Миннесота» в конце концов договорятся. Хотя в жизни порой и случаются форс-мажоры, которые удивляют. Бывает, что игрок, невзирая на вроде бы хорошие условия, заявляет: «Я не хочу играть в этой команде!» Тогда приходится искать обмен. Но мы ни разу не слышали заявлений от Кирилла, что ему что-то не нравится в «Миннесоте». Разговор изначально шёл только об условиях контракта. При этом обе стороны не скрывали, что заинтересованы в подписании соглашения», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
- 12 сентября 2021
-
18:21
-
18:01
-
17:38
-
17:09
-
17:03
-
16:29
-
15:57
-
15:36
-
15:14
-
14:50
-
14:17
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:24
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:09
-
08:39
- 11 сентября 2021
-
23:11
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12