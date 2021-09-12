Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА в гостях проиграл «Торпедо», уступив во втором матче подряд

СКА в гостях проиграл «Торпедо», уступив во втором матче подряд
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги, нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над санкт-петербургским СКА со счётом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0).

Счёт в игре на 2-й минуте в большинстве открыл шведский защитник хозяев Теодор Леннстрём, открыв счёт голам в КХЛ. Ассистентами выступили Кенни Агостино и Антон Шенфельд. Ответную шайбу на 8-й минуте забросил нападающий СКА Евгений Тимкин, прорвавшись по флангу и бросив в дальний угол ворот Тихомирова. Автор голевой передачи — Даниил Пыленков.

На 12-й минуте в большинстве вторую шайбу в ворота Александра Самонова отправил словацкий форвард Марек Гривик после передач от Шенфельда и Ивана Чеховича. Через две минуты Гривик оформил дубль, в касание вогнав шайбу в нижний угол ворот СКА, воспользовавшись передачей от Агостино и Леннстрёма.

На 24-й минуте вторую шайбу гостей забросил защитник Даниил Пыленков, замкнувший атаку после передач от Михаила Воробьёва и Андрея Кузьменко.

СКА уступил во втором матче подряд. Подопечные Валерия Брагина ранее проиграли дома «Автомобилисту» (2:4). «Торпедо» одержало вторую победу кряду, до этого обыграв «Сочи» (2:1).

В следующем матче СКА во вторник, 14 сентября, сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдёт в Москве, начало — в 19:30 мск. «Торпедо» в это же время в Риге сыграет с «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Леннстрём (Агостино, Шенфельд) – 01:53' (5x4)   1:1 Тимкин (Пыленков) – 07:52' (5x5)   2:1 Гривик (Шенфельд, Чехович) – 11:50' (5x4)   3:1 Гривик (Агостино, Леннстрём) – 13:53' (5x5)   3:2 Воробьёв (Кузьменко) – 23:07' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021