СКА в гостях проиграл «Торпедо», уступив во втором матче подряд

Сегодня, 12 сентября, в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги, нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над санкт-петербургским СКА со счётом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0).



Счёт в игре на 2-й минуте в большинстве открыл шведский защитник хозяев Теодор Леннстрём, открыв счёт голам в КХЛ. Ассистентами выступили Кенни Агостино и Антон Шенфельд. Ответную шайбу на 8-й минуте забросил нападающий СКА Евгений Тимкин, прорвавшись по флангу и бросив в дальний угол ворот Тихомирова. Автор голевой передачи — Даниил Пыленков.



На 12-й минуте в большинстве вторую шайбу в ворота Александра Самонова отправил словацкий форвард Марек Гривик после передач от Шенфельда и Ивана Чеховича. Через две минуты Гривик оформил дубль, в касание вогнав шайбу в нижний угол ворот СКА, воспользовавшись передачей от Агостино и Леннстрёма.



На 24-й минуте вторую шайбу гостей забросил защитник Даниил Пыленков, замкнувший атаку после передач от Михаила Воробьёва и Андрея Кузьменко.



СКА уступил во втором матче подряд. Подопечные Валерия Брагина ранее проиграли дома «Автомобилисту» (2:4). «Торпедо» одержало вторую победу кряду, до этого обыграв «Сочи» (2:1).



В следующем матче СКА во вторник, 14 сентября, сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдёт в Москве, начало — в 19:30 мск. «Торпедо» в это же время в Риге сыграет с «Динамо».