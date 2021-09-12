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«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в сезоне, в гостях уступив минскому «Динамо»

«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в сезоне, в гостях уступив минскому «Динамо»
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Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграло казанский «Ак Барс» со счётом 5:2 (1:0, 0:2, 4:0). Встреча состоялась на «Минск-Арене».

Счёт в матче за 21 секунду до окончания первого периода в большинстве забросил шведский форвард хозяев Мальте Стрёмвалль, воспользовавшись передачей от Марио Кемпе и Тайлера Граоваца. На 28-й минуте ответную шайбу в составе «Ак Барса» забросил форвард Александр Бурмистров, авторы голевого паса — Артур Бровкин и Михаил Глухов.

Вперёд подопечных Дмитрия Квартальнова вывел через минуту в большинстве нападающий Дмитрий Кагарлицкий после передач от Николая Коваленко и Дмитрия Воронкова. На 47-й минуте сравнял счёт форвард «Динамо» Владимир Алистров, ему ассистировали Павел Варфоломеев и Дмитрий Дерябин.

Вперёд минчан вывел на 55-й минуте Стрёмвалль, оформив дубль. Ассистентами выступили Лукас Бенгтссон и Тейлор Бек. Через минуту четвёртую шайбу в ворота Игоря Бобкова отправил Алистров, также оформив дубль.

Заключительный гол во встрече в пустые ворота на последней минуте забил Бек.

«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в сезоне. Ранее казанцы уступали «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2, ОТ). Также подопечные Дмитрия Квартальнова обыгрывали «Йокерит» (3:0) и «Витязь» (2:1, ОТ).

Для «Динамо» эта победа стала третьей в сезоне-2021/2022. Минчане ранее переиграли «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3). Также коллектив Крэйга Вудкрофта уступал московскому «Динамо» (1:4) и «Автомобилисту» (1:2).

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Сочи». Матч состоится во вторник, 14 сентября, начало – в 19:30 мск. Минчане следующую встречу проведут в субботу, 18 сентября. Соперником подопечных Крэйга Вудкрофта станет «Салават Юлаев». Матч состоится в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Стрёмвалль (Кемпе, Граовац) – 19:39' (5x4)   1:1 Бурмистров (Бровкин, Глухов) – 27:18' (5x5)   1:2 Кагарлицкий (Коваленко, Воронков) – 28:22' (5x4)   2:2 Алистров (Варфоломеев, Дерябин) – 46:17' (5x5)   3:2 Стрёмвалль (Бенгтссон, Бек) – 54:45' (5x5)   4:2 Алистров – 55:31' (5x5)   5:2 Бек (Кемпе) – 59:32' (en)
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