«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в сезоне, в гостях уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграло казанский «Ак Барс» со счётом 5:2 (1:0, 0:2, 4:0). Встреча состоялась на «Минск-Арене».



Счёт в матче за 21 секунду до окончания первого периода в большинстве забросил шведский форвард хозяев Мальте Стрёмвалль, воспользовавшись передачей от Марио Кемпе и Тайлера Граоваца. На 28-й минуте ответную шайбу в составе «Ак Барса» забросил форвард Александр Бурмистров, авторы голевого паса — Артур Бровкин и Михаил Глухов.



Вперёд подопечных Дмитрия Квартальнова вывел через минуту в большинстве нападающий Дмитрий Кагарлицкий после передач от Николая Коваленко и Дмитрия Воронкова. На 47-й минуте сравнял счёт форвард «Динамо» Владимир Алистров, ему ассистировали Павел Варфоломеев и Дмитрий Дерябин.



Вперёд минчан вывел на 55-й минуте Стрёмвалль, оформив дубль. Ассистентами выступили Лукас Бенгтссон и Тейлор Бек. Через минуту четвёртую шайбу в ворота Игоря Бобкова отправил Алистров, также оформив дубль.



Заключительный гол во встрече в пустые ворота на последней минуте забил Бек.



«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в сезоне. Ранее казанцы уступали «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2, ОТ). Также подопечные Дмитрия Квартальнова обыгрывали «Йокерит» (3:0) и «Витязь» (2:1, ОТ).



Для «Динамо» эта победа стала третьей в сезоне-2021/2022. Минчане ранее переиграли «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3). Также коллектив Крэйга Вудкрофта уступал московскому «Динамо» (1:4) и «Автомобилисту» (1:2).



В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Сочи». Матч состоится во вторник, 14 сентября, начало – в 19:30 мск. Минчане следующую встречу проведут в субботу, 18 сентября. Соперником подопечных Крэйга Вудкрофта станет «Салават Юлаев». Матч состоится в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.