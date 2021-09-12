Хенкель: не такой старт сезона мы ожидали. Время есть, надо исправляться

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:5).
«Что тут много говорить? Проиграли третий период 0:4, потеряли концентрацию, перестали работать, перестали двигаться. От этого у «Динамо» появились моменты, которые они реализовали.
Насколько было тяжело играть в пять защитников, сказалось ли это на игре команды в конце третьего периода? Мы в пять не играли, в шесть действовали, Миша Глухов играл со мной в паре. Только меньшинство играли в пять защитников. Конечно, это тяжело, меньшинство в пять игроков обороны играть. Это потом сказывается на игре, к сожалению. С этим должны справляться, перерабатывать эти моменты и выходить с холодной головой.
Конечно, не такой старт мы ожидали, плохо начали. Как говорится, время есть. Надо исправляться. Каждому нужно покопаться в себе, делать выводы в первую очередь на льду. Дома приятно играть, конечно, классная арена, классные болельщики. В лиге нигде так не встречают своих воспитанников, на самом деле это очень приятно, большой момент. Я только в Минске слышал, чтобы объявляли, нигде так больше не делают», — приводит слова Хенкеля сайт «Ак Барса».
- 12 сентября 2021
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